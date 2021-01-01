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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге зафиксировали рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 2130 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, в Петербурге снова установился новый рекорд по количеству зафиксированных за день новых случаев заражения. Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда в городе впервые выявили более 2 тыс. заболевших инфекцией — 2039.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 85 873 человек. Из них 4620 скончались, более 50,8 тыс. заболевших вылечились.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Из-за роста числа заразившихся COVID-19 местные власти ужесточили ограничительные меры. С 9 ноября Петербурге закрыли фуд-корты в торговых центрах, а также запретили работу общепита и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Кроме того, в концертных залах города закрываются зоны танцпола и фан-зоны. Также действует 50-процентное ограничение на количество посетителей на концертах. Планируется, что эти меры останутся до 15 января.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

коронавирус Санкт-Петербург пандемия
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