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Водитель внедорожника объяснил наезд на людей в Калининградской области

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Водитель автомобиля, который въехал в группу людей в поселке Холмогоровка в Калининградской области, объяснил, что хотел выехать назад, но машина «рванула» вперед. Видео его показаний опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

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«Значит, сел, а машина как рванет вперед. Я на ручник полностью — она идет. Потом уже людей к стенке туда прижал, это. Ну, и выключить, думаю, зажигание. Но людей мы, это, уже прижал», — рассказал 79-летний водитель.

Как уточняет «Русский запад», мужчина сообщил, что сел в машину и собирался ехать назад. На заднем сидении находился его сосед.

СК опубликовал видео с места наезда на людей в Калининградской области
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В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили РБК, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пять человек были госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение.

ДТП в Холмогоровке произошло 17 ноября. По версии МВД, водитель внедорожника Kia перепутал педали и допустил наезд на пешеходов. В это время в поселке проходили публичные слушания.

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