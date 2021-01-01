Водитель внедорожника объяснил наезд на людей в Калининградской области

Фото: Следственный комитет РФ

Водитель автомобиля, который въехал в группу людей в поселке Холмогоровка в Калининградской области, объяснил, что хотел выехать назад, но машина «рванула» вперед. Видео его показаний опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

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«Значит, сел, а машина как рванет вперед. Я на ручник полностью — она идет. Потом уже людей к стенке туда прижал, это. Ну, и выключить, думаю, зажигание. Но людей мы, это, уже прижал», — рассказал 79-летний водитель.

Как уточняет «Русский запад», мужчина сообщил, что сел в машину и собирался ехать назад. На заднем сидении находился его сосед.