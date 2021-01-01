СК опубликовал видео с места наезда на людей в Калининградской области
Следователи начали доследственную проверку в связи с наездом на толпу людей в Калининградской области. Об этом сообщает Главное управление Следственного комитета по региону. Ведомство опубликовало видеозапись с места происшествия.
На кадрах видно, что автомобиль, на котором и был совершен наезд, поврежден. На капоте машины заметны вмятины.
17 ноября в поселке Холмогоровка 79-летний мужчина въехал на внедорожнике Kia в толпу людей. В результате восемь человек пострадали.