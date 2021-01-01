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СК опубликовал видео с места наезда на людей в Калининградской области

Следователи начали доследственную проверку в связи с наездом на толпу людей в Калининградской области. Об этом сообщает Главное управление Следственного комитета по региону. Ведомство опубликовало видеозапись с места происшествия.

Video

На кадрах видно, что автомобиль, на котором и был совершен наезд, поврежден. На капоте машины заметны вмятины.

В Калининградской области внедорожник въехал в людей
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17 ноября в поселке Холмогоровка 79-летний мужчина въехал на внедорожнике Kia в толпу людей. В результате восемь человек пострадали.

По данным СК, очевидцы и сам водитель сообщили, что наезд на людей произошел по случайности. Мужчина перепутал педали газа и тормоза, в результате чего врезался в толпу.

В ведомстве подчеркнули, что контролировать ход следствия будет лично глава регионального управления СК Дмитрий Бочаров.

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Калининградская область наезд на людей Следственный комитет
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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