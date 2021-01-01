Мужчина убил бывшую жену в детском саду в Башкирии

Фото: Следственный комитет РФ

В здании детского сада башкирского села Старые Киешки зарезали воспитательницу, следствие подозревает ее бывшего мужа. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по республике.

По данным следствия, 47-летний мужчина, будучи пьяным, днем 17 ноября пришел на работу к женщине и на почве ревности нанес ей не менее трех ударов ножом. После этого он попытался сбежать, однако злоумышленника остановил учитель физкультуры, который работает в школе, расположенной в том же здании.

«Потерпевшая от полученных ранений скончалась в карете скорой медицинской помощи», — уточнил СК.

О других пострадавших среди сотрудников сада или детей не сообщается. На момент убийства воспитанники были в других помещениях.