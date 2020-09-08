В Ингушетии три человека погибли при взрыве на заводе

Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

В одном из цехов на заводе по изготовлению пеплоблоков в Ингушетии произошел взрыв, три человека погибли. Об этом сообщает региональное управление МЧС, передает «РИА Новости».

«По предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси без возгорания на заводе в селе Экажево в цехе по изготовлению пеплоблоков погибли три человека», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что пока нет данных насчет пострадавших. По информации на сайте главка МЧС, сообщение о происшествии поступило около 18:00 в селе Экажево. На место происшествия выехали десять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее, 26 августа, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о взрыве газа в десятиэтажном доме в Керчи. Источники ТАСС отметили, что после инцидента начался пожар, охвативший два этажа здания. По данным агентства, пострадал один человек.