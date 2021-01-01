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Технологии и медиа ,  
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Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Основатель SpaceX Илон Маск назвал «хорошими» российские и украинские ракетные двигатели. Об этом предприниматель написал в Twitter, комментируя пост американского блогера Тима Додда, который собрал генеалогическое древо советских космических двигателей.

«Черт, а это непросто! Я довольно долго смотрел на российские/украинские двигатели. Они хороши», — сообщил Маск.

Американский предприниматель не первый раз хвалит советские двигатели. Так, в июне он признал, что «стоит отдать должное» советским наработкам по двигателям времен 1980-х. Маск отметил, что именно эти разработки послужили толчком для создателей ракетных двигателей Raptor, которые решили использовать вместо водорода смесь метана и жидкого кислорода.

Илон Маск назвал запуск Crew Dragon шагом к мультипланетному человечеству
Технологии и медиа
Фото:Steve Nesius / Reuters

Весной прошлого года основатель SpaceX назвал ракетную технику России «отличной» и указал, что ее двигатель является «лучшим на данный момент».

Илон Маск двигатели Роскосмос
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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