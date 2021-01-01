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Врач предупредил об опасностях неправильного употребления кофе

Кофе нельзя пить натощак, так как это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Кофе натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит», — сказал врач.

По его словам, почти у всех есть эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет.

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Диетолог добавил, что привычка пить кофе натощак часто свидетельствует о неправильном пищевом поведении и отсутствии «чувства здорового голода».

Калинчев отметил, что кофе после еды не принесет вреда здоровью. Он также уточнил, что если человек здоров, можно пить кофе и утром, и вечером, и даже на ночь. Напиток не всегда тонизирует, иногда он дает обратный эффект, заключил врач.

Ранее о пользе кофе рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, этот напиток снижает риск развития онкологических заболеваний, цирроза, а также улучшает память, лечит запоры, стимулирует укрепление костей и снимает отек больных суставов при подагре. Он также говорил, что в у людей, регулярно выпивающих кофе, реже случаются инфаркты.

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