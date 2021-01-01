Врач предупредил об опасностях неправильного употребления кофе

Кофе нельзя пить натощак, так как это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Кофе натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит», — сказал врач.

По его словам, почти у всех есть эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет.

Диетолог добавил, что привычка пить кофе натощак часто свидетельствует о неправильном пищевом поведении и отсутствии «чувства здорового голода».