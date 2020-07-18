Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Один человек погиб при взрыве двух бомб возле мечети в Дамаске Общество, 22:34 ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день Общество, 22:09 Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе Общество, 22:02 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 21:56 «Нефтехимик» подписал контракт с бывшим хоккеистом «Виннипег Джетс» Спорт, 21:54 Появились фото собора XV века во французском Нанте после пожара Общество, 21:29 Бывший баскетболист сборной Украины Ботичев умер в возрасте 45 лет Спорт, 21:29 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 21:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля Общество, 20:52 Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой Спорт, 20:44 Генсек ООН заявил о сосредоточении половины богатств мира у 26 человек Общество, 19:58 Российский гонщик одержал вторую за неделю победу в «Формуле-2» Спорт, 19:53 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 19:42 Мэр Москвы оценил шансы провести День города в срок Общество, 19:36
Общество ,  
0 

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

Фото: Giorgio Perottino / Getty Images
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images

Кофе является полезным напитком, поскольку он снижает риск развития онкологических заболеваний, цирроза, а также улучшает память, лечит запоры, стимулирует укрепление костей и снимает отек больных суставов при подагре. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не знаю, откуда у нас миф о вредности кофе, о его влиянии на цвет лица, на гипертонию, на аритмию и прочее. На самом деле, кофе — один из тех продуктов, употребление которого снижает риск онкологических заболеваний. Доказано: кофе снижает риски онкологии печени, простаты и груди», — сказал Мясников.

Он посоветовал людям с инфекционными гепатитами B и C выпивать по 3–4 чашки кофе в день.

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. В определенной степени у людей, регулярно выпивающих кофе, реже случаются инфаркты даже при наличии ишемической болезни сердца, отметил врач.

Врачи объяснили вред кофе вместо завтрака
Общество

В апреле 2019 года портал LiveScience опубликовал исследование, в котором утверждалось, что при употреблении более двух чашек кофе и чая в день появляется опасность возникновения рака легких. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что у некурящих людей, употребляющих кофе, риск заболеть раком на 41% выше, в то время как у некурящих людей, предпочитающих чай, — на 37% выше.

Ученые установили, что на результаты исследования не повлияли возраст человека и его расовая принадлежность. По их словам, исследование носило наблюдательный характер и не установило причинно-следственную связь.

В июне 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила кофе из числа веществ, вызывающих рак мочевого пузыря. Кроме того, исследователи признали, что кофе не имеет канцерогенного воздействия и на другие виды рака — поджелудочной железы и простаты — и даже способен снижать риск рака печени и матки.

Теги: кофе, врач
Материалы по теме
Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
Бизнес
Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе
Экономика
Starbucks закрыл более половины кофеен в Китае из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter