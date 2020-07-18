Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

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Кофе является полезным напитком, поскольку он снижает риск развития онкологических заболеваний, цирроза, а также улучшает память, лечит запоры, стимулирует укрепление костей и снимает отек больных суставов при подагре. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не знаю, откуда у нас миф о вредности кофе, о его влиянии на цвет лица, на гипертонию, на аритмию и прочее. На самом деле, кофе — один из тех продуктов, употребление которого снижает риск онкологических заболеваний. Доказано: кофе снижает риски онкологии печени, простаты и груди», — сказал Мясников.

Он посоветовал людям с инфекционными гепатитами B и C выпивать по 3–4 чашки кофе в день.

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. В определенной степени у людей, регулярно выпивающих кофе, реже случаются инфаркты даже при наличии ишемической болезни сердца, отметил врач.

В апреле 2019 года портал LiveScience опубликовал исследование, в котором утверждалось, что при употреблении более двух чашек кофе и чая в день появляется опасность возникновения рака легких. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что у некурящих людей, употребляющих кофе, риск заболеть раком на 41% выше, в то время как у некурящих людей, предпочитающих чай, — на 37% выше.

Ученые установили, что на результаты исследования не повлияли возраст человека и его расовая принадлежность. По их словам, исследование носило наблюдательный характер и не установило причинно-следственную связь.

В июне 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила кофе из числа веществ, вызывающих рак мочевого пузыря. Кроме того, исследователи признали, что кофе не имеет канцерогенного воздействия и на другие виды рака — поджелудочной железы и простаты — и даже способен снижать риск рака печени и матки.