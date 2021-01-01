Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве было минус 6,7 градуса, а в Подмосковье — до минус 10 градусов. А это практически показатели декабря», — сказал он.

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Александр Синенков говорил, что 16 ноября станет самым холодным днем с начала осени.

По прогнозу Гидрометцентра, на текущей неделе в Москве ожидается много солнца, преимущественно без осадков, температура воздуха будет близка к норме. Это связано с антициклоном, который будет определять погоду.