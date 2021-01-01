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Общество ,  
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СМИ сообщили об оштрафованной за мат в WhatsApp жительнице Казани

Жительницу Казани оштрафовали на 1 тыс. рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Об этом она рассказала изданию «Казанский репортер».

Как сообщила женщина, участники чата спорили о переходе дома от управляющей компании в ТСЖ. По ее словам, оскорбление «из трех букв» было обращено к мужчине по имени Ленар, однако его самого в этом чате не было, также в сообщении не фигурировала его фамилия.

В итоге мировой суд вынес решение о штрафе, а Советский районный суд города его утвердил. Оштрафованная женщина сообщила, что планирует обжаловать это решение в Верховном суде Татарстана.

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О штрафе, присужденном жительнице Казани за оскорбление в чате WhatsApp, также сообщает Prokazan. По информации издания, лингвистическая экспертиза доказала, что таким образом были задеты честь и достоинство мужчины, в отношении которого было употреблено нецензурное выражение.

В ноябре прошлого года руководители 12 российских СМИ направили совместное обращение главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой объяснить наложение штрафов за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику. Они указывали, что такая практика противоречит законодательству и ущемляет свободу журналистики, поскольку СМИ фактически несут ответственность за содержание информации, размещенной другим лицом. Ранее некоторые средства массовой информации были оштрафованы за ссылки на видео с нецензурной бранью.

мат WhatsApp штраф Казань
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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