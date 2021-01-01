СМИ сообщили об оштрафованной за мат в WhatsApp жительнице Казани

Жительницу Казани оштрафовали на 1 тыс. рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Об этом она рассказала изданию «Казанский репортер».

Как сообщила женщина, участники чата спорили о переходе дома от управляющей компании в ТСЖ. По ее словам, оскорбление «из трех букв» было обращено к мужчине по имени Ленар, однако его самого в этом чате не было, также в сообщении не фигурировала его фамилия.

В итоге мировой суд вынес решение о штрафе, а Советский районный суд города его утвердил. Оштрафованная женщина сообщила, что планирует обжаловать это решение в Верховном суде Татарстана.

О штрафе, присужденном жительнице Казани за оскорбление в чате WhatsApp, также сообщает Prokazan. По информации издания, лингвистическая экспертиза доказала, что таким образом были задеты честь и достоинство мужчины, в отношении которого было употреблено нецензурное выражение.