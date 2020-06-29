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В Петербурге задержали сделавших нецензурную надпись на машине полиции

Видео: 78.mvd / Facebook
Видео: 78.mvd / Facebook
Видео

В Петербурге задержали двух курьеров, написавших на автомобиле полиции маркером нецензурное выражение, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД доставили в полицию двух сотрудников курьерской службы в возрасте 20 и 21 года, которые снимают квартиру на улице Рубинштейна. Один из них уроженец Томской области, второй — города Иркутска.

«Установлено, что именно они из хулиганских побуждений нанесли нецензурную надпись на автомашине», — говорится в сообщении. По факту произошедшего завели дело по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм). В главке добавили, что задержанным грозит несколько месяцев ареста.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как неизвестный наносит надпись на служебный автомобиль полиции. По данным главка, инцидент произошел 27 июня на улице Рубинштейна.


 

Теги: новости, общество, полиция, Россия
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