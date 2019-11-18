СМИ попросили у Роскомнадзора объяснить штрафы за ссылки на сайты с матом

СМИ попросили у Роскомнадзора объяснить штрафы за ссылки на сайты с матом

По мнению авторов обращения к Роскомнадзору, среди которых главреды Forbes, «Дождя» и «Эха Москвы», СМИ несут ответственность за содержание других ресурсов, что противоречит законодательству

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Руководители 12 российских средств массовой информации направили совместное обращение главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой объяснить наложение штрафов за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику. Об этом сообщает газета «Ведомости» (является одним из подписантов) со ссылкой на письмо.

Письмо подписали главные редакторы телеканала «Дождь» Александра Перепелова, информагентства «Росбалт» Николай Ульянов, сайта Znak.com Дмитрий Колезев, «Новой газеты» Дмитрий Муратов, Forbes Russia Николай Мазурин, радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов и другие.

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и главред ИА «Росбалт» Николай Ульянов подтвердили РБК, что руководители 12 изданий написали письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить штрафы за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику.

РБК также обратился за комментариями к главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, Hearst Shkulev Media и Роскомнадзору.

В обращении указывается, что закон о СМИ запрещает изданиям публиковать материалы, содержащие нецензурную брань. Однако, Роскомнадзор может найти иногда у изданий гиперссылку на страницы других пользователей в соцсетях и на сайтах, которые не имеют регистрации СМИ, в которых есть мат. После этого ведомство составляет против СМИ протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань). По данной статье юридическому лицу может грозить штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб.