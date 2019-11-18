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Технологии и медиа ,  
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СМИ попросили у Роскомнадзора объяснить штрафы за ссылки на сайты с матом
По мнению авторов обращения к Роскомнадзору, среди которых главреды Forbes, «Дождя» и «Эха Москвы», СМИ несут ответственность за содержание других ресурсов, что противоречит законодательству
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Руководители 12 российских средств массовой информации направили совместное обращение главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой объяснить наложение штрафов за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику. Об этом сообщает газета «Ведомости» (является одним из подписантов) со ссылкой на письмо.

Письмо подписали главные редакторы телеканала «Дождь» Александра Перепелова, информагентства «Росбалт» Николай Ульянов, сайта Znak.com Дмитрий Колезев, «Новой газеты» Дмитрий Муратов, Forbes Russia Николай Мазурин, радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов и другие.

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и главред ИА «Росбалт» Николай Ульянов подтвердили РБК, что руководители 12 изданий написали письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить штрафы за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику.

РБК также обратился за комментариями к главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, Hearst Shkulev Media и Роскомнадзору.

В обращении указывается, что закон о СМИ запрещает изданиям публиковать материалы, содержащие нецензурную брань. Однако, Роскомнадзор может найти иногда у изданий гиперссылку на страницы других пользователей в соцсетях и на сайтах, которые не имеют регистрации СМИ, в которых есть мат. После этого ведомство составляет против СМИ протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань). По данной статье юридическому лицу может грозить штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб.

По мнению авторов обращения, такая практика противоречит законодательству и ущемляет свободу журналистики, поскольку СМИ фактически несут ответственность за содержание информации, размещенной другим лицом. Руководители изданий считают, что «вины СМИ за содержание материала стороннего интернет-сайта нет».

Общество
Роскомнадзор оштрафует опубликовавшие рэп-баттл Гнойного и Oxxxymiron СМИ

Главные редакторы изданий отметили, что административные штрафы вынуждают журналистов отказаться от размещения информации, а также перепроверять ранее размещенные гиперссылки. Кроме того, постоянный контроль за контентом других сайтов не предусмотрен российским законодательством, а также не входит в число задач профессиональной деятельности журналиста, написали авторы обращения к Роскомнадзору.

В феврале этого года Останкинский районный суд Москвы оштрафовал «Ведомости» на 25 тыс. руб. за ссылку на видео аварии эскалатора в метро Рима, в котором была нецензурная лексика. В январе 2017 года Роскомнадзор пообещал штрафовать на 50 тыс. руб. СМИ, которые опубликовали запись или прямую ссылку на рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным (Слава КПСС). В апреле 2018 года суд оштрафовал сайт «Эха Москвы» за размещение гиперссылки на видео Собчак с нецензурной бранью.

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Афонский, Елизавета Ефимович
Теги: Роскомнадзор, нецензурная лексика, СМИ
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