Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19

Самой необычной особенность коронавируса является то, что в нем объединились особенности, которые ранее встречались по отдельности у ряда других вирусов. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», — сказал Нетесов.

По его словам, характерный для коронавируса цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, наблюдается также при вирусе Эбола.

Тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови, которые возникают при COVID-19, встречаются еще у больных лихорадкой Эбола, конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.