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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19

Самой необычной особенность коронавируса является то, что в нем объединились особенности, которые ранее встречались по отдельности у ряда других вирусов. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», — сказал Нетесов.

По его словам, характерный для коронавируса цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, наблюдается также при вирусе Эбола.

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Тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови, которые возникают при COVID-19, встречаются еще у больных лихорадкой Эбола, конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Нетесов добавил, что потеря обоняния также не является исключительной особенностью коронавирусной инфекции. По его словам, тем же свойством обладают не менее 20 других вирусов.

Как ранее рассказал вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн, основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. При этом он добавил, что при COVID-19 могут возникать и другие симптомы, однако при отсутствии основных пяти на них можно не обращать внимания.

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