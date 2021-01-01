СМИ сообщили о гибели ребенка при ракетном обстреле Багдада

В результате ракетного обстрела Багдада погиб ребенок, еще пять человек пострадали. Об этом сообщают телеканал Al Sumaria и газета Al Sharq со ссылкой на силовые структуры Ирака.

Сообщается, что по Багдаду было выпущено семь ракет. В том числе обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» города, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии. Туда попали четыре ракеты.

В пресс-служба органов безопасности Ирака добавили, что все раненые при обстреле являются гражданскими лицами.

Ранее в ноябре недалеко от Багдада боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) напали на наблюдательный пост армии Ирака. При этом погибли 11 человек: пять военнослужащих и шесть мирных жителей. AFP и Alsumaria News сообщали, что пострадавшие местные жители пытались помочь иракским военным отразить атаку.