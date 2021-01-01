Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 17 ноя, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 17 ноя, 12:38
СМИ сообщили об оштрафованной за мат в WhatsApp жительнице Казани Общество, 03:23 Как эффективно управлять жилым фондом и коммунальными платежами РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 03:23 Ozon заплатил Сбербанку ₽1 млрд после конфликта Технологии и медиа, 02:46 Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19 Общество, 02:17 Платья, кошки и еда: на что еще можно подписаться РБК и Hyundai Mobility, 02:17 Теннисист Рублев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира ATP Спорт, 01:55 СМИ сообщили о гибели ребенка при ракетном обстреле Багдада Общество, 01:49 Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 01:15 Путин заявил об упущенной возможности прекратить бои в Карабахе в октябре Политика, 01:11 Сборная Германии по футболу потерпела самое крупное поражение за 89 лет Спорт, 00:50 СК отменил тендер на мониторинг «Двач» и блога Навального Общество, 00:43 СК возбудил дело после обнаружения тел двух детей в квартире в Москве Общество, 00:41 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 00:25 Без побед и с потерями. Как завершит год сборная России по футболу Спорт, 00:18
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о гибели ребенка при ракетном обстреле Багдада

В результате ракетного обстрела Багдада погиб ребенок, еще пять человек пострадали. Об этом сообщают телеканал Al Sumaria и газета Al Sharq со ссылкой на силовые структуры Ирака.

Сообщается, что по Багдаду было выпущено семь ракет. В том числе обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» города, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии. Туда попали четыре ракеты.

СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде
Политика
Посольство США в Багдаде, Ирак

В пресс-служба органов безопасности Ирака добавили, что все раненые при обстреле являются гражданскими лицами.

Ранее в ноябре недалеко от Багдада боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) напали на наблюдательный пост армии Ирака. При этом погибли 11 человек: пять военнослужащих и шесть мирных жителей. AFP и Alsumaria News сообщали, что пострадавшие местные жители пытались помочь иракским военным отразить атаку.

Багдад смерть ребенка ракетный обстрел Ирак
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Материалы по теме
СМИ сообщили о гибели 11 человек из-за атаки боевиков ИГ в Ираке
Общество
СМИ сообщили о падении ракет вблизи «зеленой зоны» Багдада
Политика
СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter