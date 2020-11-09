СМИ сообщили о гибели 11 человек из-за атаки боевиков ИГ в Ираке

Недалеко от иракской столицы Багдада боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) напали на наблюдательный пост армии Ирака, погибли 11 человек. Об этом сообщают со ссылкой на источники иракский телеканал Alsumaria News, информагентства Reuters и AFP.

Атака совершена в районе Аль-Радвании. Как передает Alsumaria News со ссылкой на источник из службы безопасности, боевики использовали ручные гранаты и легкое вооружение. В результате были убиты пятеро военнослужащих и шесть мирных жителей.

Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинской службе уточняет, что нападавшие приехали на четырех автомобилях, у них было автоматическое стрелковое оружие. Восемь человек, по информации Reuters и AFP, были ранены.

AFP со ссылкой на источник в службе безопасности и Alsumaria News утверждают, что пострадавшие местные жители пытались помочь иракским военным отразить атаку.