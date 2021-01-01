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Путин назвал самоубийством возможный отказ Армении от мирного соглашения

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин счел возможный отказ армянской стороны от мирного соглашения по Нагорному Карабаху в случае прихода новой власти в стране огромной ошибкой. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это было бы самоубийство», — сказал он.

Путин пояснил, что соблюдать достигнутые договоренности или нет — «дело каждого», но он считает, что отказ от них был бы «огромной ошибкой». Президент выразил надежду, что такого не произойдет.

«Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий страна не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри», — заявил Путин.

Материал дополняется.

Владимир Путин Нагорный Карабах
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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