Президент Армении уволил Мнацаканяна с поста главы МИД республики

Президент Армении Армен Саркисян подписал увольнение министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Освободить Зограба Мнацаканяна с поста министра иностранных дел», — говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, решение принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соответствии со ст. 131 Конституции Армении (состав правительства меняет президент страны по предложению премьер-министра), а также ч. 1 ст. 5 «Закона о структуре и деятельности правительства».

Мнацаканян покинул МИД на фоне разногласий между внешнеполитическим ведомством Армении и Пашиняном. По словам премьер-министра, во время переговоров с Азербайджаном изначально рассматривался вопрос заключения мира в Нагорном Карабахе в обмен на город Шуша. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ заявила, что «ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши».