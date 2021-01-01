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Общество ,  
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Президент Армении уволил Мнацаканяна с поста главы МИД республики

Президент Армении Армен Саркисян подписал увольнение министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Освободить Зограба Мнацаканяна с поста министра иностранных дел», — говорится в сообщении.

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Политика
Армен Саркисян

Как отмечается в документе, решение принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соответствии со ст. 131 Конституции Армении (состав правительства меняет президент страны по предложению премьер-министра), а также ч. 1 ст. 5 «Закона о структуре и деятельности правительства».

Мнацаканян покинул МИД на фоне разногласий между внешнеполитическим ведомством Армении и Пашиняном. По словам премьер-министра, во время переговоров с Азербайджаном изначально рассматривался вопрос заключения мира в Нагорном Карабахе в обмен на город Шуша. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ заявила, что «ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши».

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Выступая в парламенте 16 ноября, Пашинян сообщил, что считает нужным уволить Мнацаканяна. Спустя несколько минут после этого заявление стало известно, что Мнацаканян подал в отставку.

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Шуша является ценным историческим центром и для армян, и для азербайджанцев, кроме того, через нее проходит дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В ходе последнего армяно-азербайджанского конфликта в регионе город перешел под контроль Азербайджана и останется в этом статусе по условиям мирного договора, заключенного Арменией, Азербайджаном и Россией.

МИД Армения увольнение
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