СК возбудил дело после обнаружения тел двух детей в квартире в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире на северо-востоке Москвы тел двух детей. Об этом сообщает столичное следственно управление СК России.

По информации следствия, вечером 17 ноября в квартире жилого дома на улице Тайнинская обнаружили тела детей 2015 и 2017 годов рождения. Следователи завели дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух малолетних).

На причастность к совершению преступления проверяют мать детей, с ней сейчас работают следователи. Также допрашиваются отец и соседи семьи. Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования дела взял на личный контроль руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов.