Ребенок погиб при пожаре в доме в Челябинской области

Утром 15 ноября в жилом доме в городе Пласт Челябинской области произошел пожар, его удалось ликвидировать. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС. В пожаре погибли четыре человека, включая ребенка, передало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

По данным ведомства, в результате пожара есть и пострадавшие. «Для ликвидации последствий пожара привлечено 37 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, 6 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как передает региональное издание 74.ru, горевший дом был частным. «Дом 10 х 12 метров, деревянный, обложен кирпичом, одноэтажный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. м», — сообщили в местном МЧС.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. На месте происшествия работают специалисты и психологи.