В Кировской области задержали мать четырех погибших при пожаре детей

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В отношении матери четверых детей, погибших при пожаре в Кировской области, возбуждено три уголовных дела, она задержана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

«Следователем регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), дознавателем УМВД — по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — говорится в сообщении ведомства.

Также в сообщении сказано, что прокурор Кировской области Андрей Оборок взял под личный контроль расследование уголовного дела.

Пожар, в результате которого погибли четыре ребенка в возрасте от восьми месяцев до четырех лет, произошел в деревне 30 октября в одной из квартир в трехэтажном жилом доме в деревне Ложкари Юрьянского района. По версии следствия, 23-летняя мать заперла детей в квартире, «оставив их в опасном для жизни или здоровья состоянии. Дети в момент пожара были лишены возможности принять меры к самосохранению в силу возраста». Когда женщина вернулась в квартиру, дети уже погибли.