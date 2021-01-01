Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве Маругова

Паша Ахмедов (Фото: Следственный комитет РФ)

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого в убийстве владельца «Мясной империи» — бизнесмена Владимира Маругова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в городе Истре задержан соучастник Александра Мавриди Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю Главного следственного управления СК России по Московской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Мавриди и Ахмедов 1 ноября купили арбалет в одном из московских торговых центров. Вечером того же дня они направились в дом погибшего бизнесмена в деревне Аносино в городском округе Истра. Мужчины пробрались в баню, где находились бизнесмен и его сожительница, убили его и скрылись с места преступления. Силовики задержали Мавриди в тот же день.

Ранее в ведомстве сообщили, что помимо арбалета у злоумышленников было ружье. В бане они связали потерпевших, однако позже женщине удалось освободиться и вызвать полицию. Преступники выстрелили Маругову в грудь, после чего уехали на автомобиле Citroen. Полицейские погнались за ними, но мужчины бросили машину и скрылись. В салоне автомобиля было обнаружено предполагаемое орудие убийства.