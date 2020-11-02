СМИ показали видео с места убийства владельца колбасных заводов Маругова

Телеканал РЕН.ТВ опубликовал кадры с места убийства владельца колбасных заводов «Мясная империя» и «Озерские колбасы» Владимира Маругова.

На видео журналисты пытаются поговорить с матерью погибшего, однако она отказалась давать комментарии журналистам.

Маругова застрелили из арбалета вечером 1 ноября в загородном доме в Истре. По данным Telegram-канала Baza, тело мужчины обнаружили в бане его загородного дома. Вместе с ним в момент происшествия была его знакомая. Она рассказала, что накануне в дом ворвались два человека в масках, связали ее и Маругова, а затем выстрелили в него. Женщине удалось убежать.