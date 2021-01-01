Власти проверят сообщения об отказе в госпитализации мужчины в МОНИКИ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 12:38
Власти Крыма выставили на торги акции «Массандры» Бизнес, 19:42 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 19:42 Эксперты оценили предложение остановить расширение зоны платного паркинга Общество, 19:41 Клубный чемпионат мира по футболу перенесли из-за коронавируса Спорт, 19:32 Черчесов фразой «никто его не увольнял» описал положение Дзюбы в сборной Спорт, 19:29 Альбом российского рэпера побил рекорд мирового Spotify Стиль, 19:26 Советник Путина заразился коронавирусом Общество, 19:26 Российская промышленность ускорила падение на фоне второй волны COVID-19 Экономика, 19:18 Гейтс сравнил отказывающихся носить маски с нудистами Общество, 19:16 «Акт Родченкова». Что важно знать о скандальном законе Спорт, 19:16 Романа Виктюка решили похоронить во Львове Общество, 19:04 Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве Маругова Общество, 18:57 Volkswagen заменит семиместный Tiguan новым кроссовером Авто, 18:52 Оптимизм инвесторов достиг максимума с 2002 года Инвестиции, 18:49
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Общество ,  
0 

Власти проверят сообщения об отказе в госпитализации мужчины в МОНИКИ

Фото:monikiweb.ru
Фото: monikiweb.ru

Росздравнадзор начал проверку сообщений о том, что Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) отказал в лечении 53-летнему мужчине, который впоследствии покончил с собой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проводится предварительная проверка», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что 53-летний экс-предприниматель Олег Микитенко покончил с собой. Его тело нашли прохожие на Сущевском Валу, в том же районе, где расположена клиника.

Росздравнадзор проверит дом ребенка в Твери из-за избиения воспитанника
Общество
Дом ребенка &laquo;Теремок&raquo;, Тверь

В ходе осмотра тела сотрудники полиции обнаружили предсмертную записку. В ней сообщалось, что у погибшего полностью отказали ноги и он обратился за помощью к медикам МОНИКИ, однако ему было отказано в лечении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку по факту отказа в госпитализации пациенту с поражением легких в Красноярской больнице скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича. Тогда местная жительница написала письмо президенту России Владимиру Путину из-за того, что ее мужа с пневмонией отказались госпитализировать. Она рассказала, что прождала в коридоре больницы восемь часов, но добиться оказания помощи супругу так и не смогла.

Росздравнадзор проверка самоубийство лечение госпитализация
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Материалы по теме
Росздравнадзор изъял в аптеке Москвы поддельные препараты от COVID-19
Общество
Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter