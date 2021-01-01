Власти проверят сообщения об отказе в госпитализации мужчины в МОНИКИ

Фото: monikiweb.ru

Росздравнадзор начал проверку сообщений о том, что Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) отказал в лечении 53-летнему мужчине, который впоследствии покончил с собой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проводится предварительная проверка», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что 53-летний экс-предприниматель Олег Микитенко покончил с собой. Его тело нашли прохожие на Сущевском Валу, в том же районе, где расположена клиника.

В ходе осмотра тела сотрудники полиции обнаружили предсмертную записку. В ней сообщалось, что у погибшего полностью отказали ноги и он обратился за помощью к медикам МОНИКИ, однако ему было отказано в лечении.