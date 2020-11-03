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Мурашко поручил проверить отказ госпитализировать мужчину в Красноярске

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку по факту отказа в госпитализации пациенту с серьезным поражением легких в Красноярской больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю проведет проверку факта отказа госпитализации пациента с сильным поражением легких», — говорится в сообщении.

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Ранее местный телеканал ТВК рассказал, что жительница Красноярска Марина Пешкова написала письму президенту России Владимиру Путину после того, как 30 октября ее мужа с пневмонией отказались госпитализировать. За три дня до этого он сдал тест на коронавирус. Пешкова рассказала, что прождала в коридоре больницы 8 часов, но добиться оказания помощи мужу так и не смогла.

В письме женщины говорится, что отказ ей объяснили отсутствием мест. В итоге Пешкова вызвала полицию и позднее написала заявление.

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Михаил Мурашко

Женщина рассказала «КП Красноярск», что у него было поражено 50% легких, а температура держалась 12 дней. Пешкова сообщила, что ее супруга все-таки госпитализировали в другую больницу №20 в ночь на 1 ноября. На следующий день пришел положительный результат теста на COVID-19.

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В пресс-службе КМБСМП им. Н.С.Карповича телеканалу сообщили, что в курсе обращения жительницы города к президенту. По словам представителей клиники, когда мужчина поступил в больницу, оснований для его госпитализации не было и ему рекомендовали амбулаторное лечение.

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