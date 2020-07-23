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Росздравнадзор проверит дом ребенка в Твери из-за избиения воспитанника

Дом ребенка «Теремок», Тверь
Дом ребенка «Теремок», Тверь (Фото: сервис Google Street View)

Управление Росздравнадзора по Тверской области проверит дом ребенка «Теремок», где работник учреждения ударил двухлетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав детей в сфере охраны здоровья», — говорится в сообщении.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ранее проверку по факту случившегося начало следственное управление по региону, а также прокуратура.

В начале недели портал «Топ Тверь» сообщил со ссылкой на местную жительницу, что на детской площадке рядом с учреждением упал ребенок. Одна из сотрудниц подняла его и ударила по лицу. Она рассказала местной жительнице, что ударила ребенка за то, то тот вырвал цветок.

В региональном минздраве Tvergrad рассказали, что ребенка ударила младшая медсестра. По ее словам, она «слегка стукнула» ребенка по щеке. В ведомстве также заявили, что сотрудница была уволена. Главврач дома ребенка Татьяна Жомова сообщила, что это первый подобный случай за все время работы учреждения.

Теги: медсестра, Тверь, дом ребенка
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