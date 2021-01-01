Покупатели ТЦ в Сочи спасли застрявшего в эскалаторе ребенка

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Двухлетний ребенок упал на эскалаторе в ТЦ «Моремолл» в Сочи, его пальцы зажало механизмом, сообщили РБК в пресс-службе торгового центра.

«Диспетчер ТРЦ оперативно остановил механизм движения и вызвал на место технических специалистов и скорую помощь. Технические специалисты прибыли на место через несколько минут, но к этому моменту неравнодушные посетители ТРЦ, поддавшись эмоциям, организовали самостоятельные действия по освобождению пальцев ребенка», — сказал представитель ТРЦ.

Он отметил, что это могло привести к более серьезным травмам у ребенка и посетителей. В итоге девочку освободили, она отделалась царапинами и легким испугом.

«Со своей стороны мы дополнительно проведем анализ происшествия с целью повышения эффективности реагирования служб ТРЦ в подобных ситуациях», — добавили в пресс-службе.