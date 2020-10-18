Власти начали проверки после падения детей с эскалатора в ТЦ в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту падения детей с эскалатора в торговом центре в Москве. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

По информации прокуратуры, инцидент произошел 17 октября, девочка без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской̆ коляской с ребенком. Она не смогла удержать коляску, в результате чего дети упали вниз по ступеням эскалатора. В СК добавили, что оба ребенка получили травмы, степень их тяжести не уточняется.

В прокуратуре пояснили, что после случившегося проверят торговый центр, а также дадут оценку действиям родителей, чьи дети пострадали.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел в ТЦ «Метрополис», в коляске находился брат девочки. РБК направил запрос в этот ТЦ.