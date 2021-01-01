Путин заявил о необходимости объединить усилия для выпуска вакцин

Фото: Александр Земляниченко / РФПИ / AP

Для эффективного производства вакцины от коронавирусной инфекции различным странам необходимо объединять свои усилия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС, который проходит в видеоформате. Трансляцию мероприятия ведет «Россия 24».

По его словам, Россия уже разработала эффективные и безопасные вакцины.

«Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. <...> И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», — сказал президент.

Сама тема сотрудничества в сфере здравоохранения для стран БРИКС не является новой, отметил Путин. По его словам, взаимодействие стран сформировано на базе Уфимской декларации, подписанты которой обмениваются опытом по этой теме.

Россия, по его словам, открыта для этой работы.