Военный самолет Бангладеш вновь аварийно сел в Хабаровске после ремонта

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Самолет Вооруженных сил Бангладеш совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Причиной инцидента стала неисправность шасси.

«После взлета судно совершило аварийную посадку в связи с тем, что не закрылась правая стойка шасси. Аварийные службы аэропорта сработали в штатном режиме», — рассказали в транспортной прокуратуре, добавив, что их помощь экипажу и воздушному судну не понадобилась.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру уточняет, что этот самолет аварийно сел в Хабаровске 5 ноября, а 17 ноября воздушное судно должно было отправиться по маршруту после ремонта. Самолет был отремонтирован силами Бангладеш.

Ранее во вторник самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, пришлось посадить в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов. На борту лайнера находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Следователи начали проверку по факту инцидента.