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Аварийно севший в Новосибирске Ан-124 вез автозапчасти из Сеула в Вену

Грузовой самолет Ан-124
Грузовой самолет Ан-124 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Транспортный самолет Ан-124 «Руслан», который совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), доставлял 84 т автозапчастей из Сеула в Вену. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Волга-Днепр».

В Новосибирске у него была техническая остановка. Для диагностики и устранения последствий инцидента в аэропорт Новосибирска вылетела бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием.

«После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска», — сказал директор авиакомпании Игорь Аксенов, комментируя случившееся.

Аварийная посадка Ан-124 в Толмачево из диспетчерской аэропорта. Видео
Общество

Ан-124 «Руслан» совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево утром 13 ноября. Экипаж не смог удержать воздушное судно, и оно выкатилось на 200 м за пределы полосы. На борту были 14 членов экипажа, никто из них не пострадал.

По факту инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Впоследствии Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. По данным СК, у воздушного судна повредились фюзеляж и двигатель.

Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске. Фоторепортаж
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Как рассказала РБК руководитель службы по связям с общественностью торговой сети «Лента» Мария Филиппова, один из обломков упал на крышу склада. На фотографиях со склада видны повреждения на крыше и внутри здания и обломки двигателя.

Новосибирск самолет Ан-124 ВПП аэропорт Толмачево новости
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Аварийная посадка Ан-124 в Толмачево из диспетчерской аэропорта. Видео
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Самолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в Новосибирске
Общество
СК возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
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