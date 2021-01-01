В Москве от коронавируса вылечились еще более 5,2 тыс. человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 5274 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С учетом новых данных, число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве, достигло 377,1 тыс.

Накануне оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщал, что за последние 24 часа в Москве от коронавируса скончались еще 74 человека. Общее число умерших достигло 7933 человек.

С начала пандемии в Москве коронавирус выявили у 516 574 человек, вылечились 371 857 пациентов.