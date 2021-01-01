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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще более 5,2 тыс. человек

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 5274 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С учетом новых данных, число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве, достигло 377,1 тыс.

Накануне оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщал, что за последние 24 часа в Москве от коронавируса скончались еще 74 человека. Общее число умерших достигло 7933 человек.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

С начала пандемии в Москве коронавирус выявили у 516 574 человек, вылечились 371 857 пациентов.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией департамент потратил около 50 млрд руб. По его словам, деньги были направлены на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и диагностических средств.

В настоящий момент в Москве действует масочно-перчаточный режим, ограничена работа общепита в ночное время. Театрам и кинотеатрам, а также концертным площадкам разрешено проводить мероприятия исключительно при заполняемости залов не выше 25%. Студенты вузов и колледжей перевели на дистанционный формат обучения. Также с 16 ноября в Москве закрыты все музеи.

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