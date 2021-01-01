Мазепин отправил в отставку гендиректоров «Уралкалия» и «Уралхима»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компании «Уралкалий» и «Уралхим» получат новое объединенное руководство и единого гендиректора в рамках процесса реструктуризации активов бизнесмена Дмитрия Мазепина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас Мазепин является основным акционером «Уралхима» и владеет 46,37% «Уралкалия».

Как пишет газета, предприниматель освободил от должностей генеральных директоров обеих компаний. Временное руководство предприятиями было возложено на технического директора Виталия Лаука, позже будет назначен новый единый гендиректор, сообщает издание.

Изменения подтвердил представитель Мазепина Ринат Гизатулин, который сообщил, что в компаниях меняется структура управления. «В 2021 году будет завершена процедура объединения менеджмента «Уралкалия» и «Уралхима», текущее руководство которыми перейдет главе общей управляющей компании, который пока не назначен», — пояснил Гизатулин.