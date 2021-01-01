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Мазепин отправил в отставку гендиректоров «Уралкалия» и «Уралхима»

Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компании «Уралкалий» и «Уралхим» получат новое объединенное руководство и единого гендиректора в рамках процесса реструктуризации активов бизнесмена Дмитрия Мазепина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас Мазепин является основным акционером «Уралхима» и владеет 46,37% «Уралкалия».

Как пишет газета, предприниматель освободил от должностей генеральных директоров обеих компаний. Временное руководство предприятиями было возложено на технического директора Виталия Лаука, позже будет назначен новый единый гендиректор, сообщает издание.

Изменения подтвердил представитель Мазепина Ринат Гизатулин, который сообщил, что в компаниях меняется структура управления. «В 2021 году будет завершена процедура объединения менеджмента «Уралкалия» и «Уралхима», текущее руководство которыми перейдет главе общей управляющей компании, который пока не назначен», — пояснил Гизатулин.

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Дмитрий Мазепин

Бывшие руководители «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрий Осипов и Сергей Момцемлидзе «останутся в периметре компаний», уточнил представитель Мазепина. Осипов будет заниматься стратегическим развитием новых проектов «Уралкалия», включая зарубежные. Момцемлидзе в свою очередь займется повышением безопасности на активах «Уралхима».

В сентябре «Коммерсантъ» писал, что Мазепин готовится увеличить долю в «Уралкалии» до 75% и позже консолидировать весь актив. Сделать это предполагается по условиям кредита в Сбербанке, в котором был рефинансирован долг «Уралхима» перед ВТБ.

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Тогда газета сообщала, что сделку по выкупу акций планируется закрыть до конца сентября. Сейчас, по ее данным, вопрос предполагается решить до конца года.

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Дмитрий Осипов

Ранее ни сам Мазепин, ни руководители «Уралкалия» и «Уралхима» не подтверждали возможное слияние, хотя информация о такой возможности появлялась в СМИ. В июле Дмитрий Осипов сообщал, что компании активно взаимодействуют на некоторых направлениях, в частности формируют пакетные предложения и грузят на одно судно продукцию обоих предприятий.

Мазепин владеет акциями «Уралкалия» и «Уралхима» с 2013 года. «Уралхим» купил 20% акций «Уралкалия», партнером химической компании стал ОНЭКСИМ. Позже последний продал свой пакет предпринимателю Дмитрию Лобяку.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Мазепин «Уралкалий» «Уралхим» реструктуризация слияние
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