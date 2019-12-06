Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов попросил правительство выделить деньги на завод по производству удобрений в Анголе из ФНБ. Для этого нужно разрешить ВЭБ.РФ предоставлять проектное финансирование зарубежным проектам, считает он

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.

«Мне представляется, что нужно оценить возможности использования средств ФНБ в том числе и для создания совместных предприятиях в других странах, что позволит нам выйти на новые рынки и увеличить долю на тех, где мы традиционно присутствовали, но теряем конкурентные преимущества по мере роста издержек в России», — заявил он, выступая на Национальном промышленном форуме РСПП в пятницу.

«Уралхим» и ангольская Grupo Opaia договорились о строительстве завода на первом экономическом форуме «Россия-Африка», который состоялся в октябре в Сочи. Сообщалось, что доли партнеров в проекте до конца пока не определены, а его запуск запланирован на 2023 год.

Осипов отметил, что «проекты, подобные ангольскому в полной мере соответствуют требованиям, установленным правительством, кроме одного пункта — они реализуются за пределами страны». «Но если мы хотим наращивать экспорт, увеличивать свою долю в мировой экономике, без мер поддержки инвестиций в те же африканские страны — не обойтись», — заключил он. В связи с этим, глава "Уралкалия" предложил внести изменения в правила предоставления средств в рамках фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ выступает оператором этой фабрики проектного финансирования и организатором синдицированных кредитов для выбранных проектов. На финансирование могут рассчитывать проекты объемом от 3 млрд руб. и окупаемостью до 20 лет, которые реализуются на территории России в отраслях, соответствующих стратегии госкорпорации. Синдицированное финансирование не должно превышать 80% от стоимости проекта, 20% должна составлять доля участия акционера. Фабрика проектного финансирования призвана обеспечить рост объема инвестиций в реальный сектор российской экономики и минимизировать риски инвесторов.