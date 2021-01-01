В Индонезии предложили ввести полный запрет на алкоголь

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Исламские политические партии Индонезии выдвинули на рассмотрение законопроект о введении запрета на продажу и употребление алкоголя в стране. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

Согласно внесенному предложению, закон будет предусматривать запрет на все алкогольные напитки с содержанием спирта от 1 до 55%. За нарушение запрета на производство, хранение или продажу алкоголя политики предложили установить наказание в виде штрафа до $100 тыс. или тюремного заключения на срок от двух до десяти лет. За употребление — заключение на срок до двух лет или штраф в размере $5 тыс., сообщила Sydey Morning Herald.

При этом предлагается ввести некоторые исключения, например, для лекарственных средств и религиозных церемоний. Также допускается введение специальных разрешений на продажу алкоголя туристам, однако как именно эта система будет работать, авторы законопроекта пока не пояснили.

Председатель Ассоциации отелей Бали Рики Путра высказал опасение, что подобные меры могут нанести серьезный вред туристическому бизнесу в стране.