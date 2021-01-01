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В Индонезии предложили ввести полный запрет на алкоголь

Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Исламские политические партии Индонезии выдвинули на рассмотрение законопроект о введении запрета на продажу и употребление алкоголя в стране. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

Согласно внесенному предложению, закон будет предусматривать запрет на все алкогольные напитки с содержанием спирта от 1 до 55%. За нарушение запрета на производство, хранение или продажу алкоголя политики предложили установить наказание в виде штрафа до $100 тыс. или тюремного заключения на срок от двух до десяти лет. За употребление — заключение на срок до двух лет или штраф в размере $5 тыс., сообщила Sydey Morning Herald.

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При этом предлагается ввести некоторые исключения, например, для лекарственных средств и религиозных церемоний. Также допускается введение специальных разрешений на продажу алкоголя туристам, однако как именно эта система будет работать, авторы законопроекта пока не пояснили.

Председатель Ассоциации отелей Бали Рики Путра высказал опасение, что подобные меры могут нанести серьезный вред туристическому бизнесу в стране.

«Как мы заставим людей приехать, когда границы снова откроются? Не только международные гости, но и индонезийцы будут думать, зачем им отдыхать на Бали, когда они даже не могут выпить бутылку пива», — пояснил он.

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По словам Путра, экономика Индонезии уже серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса и потенциальный запрет только ухудшит ситуацию. По данным The Sydney Morning Herald, только на Бали ущерб уже составил 95%.

В случае принятия такого закона Бали будет не единственным туристическим островом, где продажа и употребление алкоголя под запретом. Сейчас сухой закон также действует на Мальдивах для местного населения. Туристы могут пить спиртные напитки, но только на территории отелей. Также серьезные ограничения на употребление алкоголя действуют в ОАЭ. Там за распитие спиртных напитков в общественных местах грозит заключение под стражу.

Индонезия запрет на продажу алкоголя
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