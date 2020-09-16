В Госдуме оценили предложение по ограничению продажи алкоголя в праздники

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 15 сен, 13:02
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:40 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 12:38 Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Общество, 12:30 Соскучились по общению: как деловые мероприятия возвращаются в офлайн Социальная экономика, 12:30  Омбудсмен сообщила о состоянии брошенной на лавочке новорожденной девочки Общество, 12:24 Как публикации в СМИ мешают компаниям выходить на зарубежные рынки Pro, 12:23 ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море Общество, 12:20 Bakkt зафиксировала новый рекорд по объемам торгов фьючерсами на биткоин Крипто, 12:19 Церковь перекрыла краны в источнике, в котором мужчины помыли ноги Общество, 12:15 Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе Спорт, 12:14 В Каннах назвали победителей строительного «Оскара». Фотогалерея Недвижимость, 12:12 Renault приступила к тестам доступного семиместного кроссовера Авто, 12:08 Как маркетинг влияет на вкусовые предпочтения потребителей свиного мяса Партнерский материал, 12:08 Hyundai i30 N получит новый дизайн и восьмиступенчатый «робот» Авто, 12:07
Общество ,  
0 

В Госдуме оценили предложение по ограничению продажи алкоголя в праздники

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ограничение продажи спиртного в новогодние праздники четырьмя часами в день может привести к увеличению смертности из-за суррогатов и контрафактов. Об этом РБК заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Найдутся те, кто будет продавать из-под полы в любой подворотне, и неизвестно вообще что, я так думаю. Человек все равно найдет то, что он ищет, в том или ином случае. Считаю, что не так нужно бороться с алкоголизмом, а может быть, больше объяснять людям, больше досуга. Те, кто захотят выпить, они найдут именно там, где не должны этого покупать», — заявила она.

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь
Экономика
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, бороться со смертностью от употребления алкоголя необходимо комплексом мер.

«Это законодательное регулирование, контроль и оборот алкогольной продукции, жесткая борьба с контрафактом, очень хорошо, что будет маркировка алкогольной продукции, в том числе пива, это очень правильная мера, потому что это все-таки борьба за качество, с другой стороны — это меры, направленные на ограничение времени продаж и точек продаж. Сегодня нет социальной рекламы, продолжается реклама пива, хотя и безалкогольного, но мало кто разбирается, что это безалкогольное пиво — вот это недопустимо. Мы должны стремиться к тому чтобы это потребление было ниже, чем сегодня», — сказал он.

Говорин напомнил, что смертность от злоупотребления алкоголем в праздничные дни увеличивается кратно, особенно среди мужчин. По его словам, это связано с многодневным употреблением спиртных напитков, что приводит к декомпенсации хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

В Минздраве выступили за повышение возраста продажи крепкого алкоголя
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

«Необязательно это смерть от отравления, смерть как правило от таких заболеваний, как инсульты, инфаркты. Но эти сердечно-сосудистые заболевания провоцируются как раз избыточным приемом алкоголя, особенно крепкого», — добавил он.

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни четырьмя часами в день — с 14:00 до 18:00. По его мнению, это позволит решить проблему повышенной смертности из-за алкогольных отравлений в новогодние праздники. C такой инициативой Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Теги: продажа алкоголя, новогодние праздники, Госдума, новости
Материалы по теме
Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь
Экономика
Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь
Бизнес
В Общественной палате предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter