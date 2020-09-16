В Госдуме оценили предложение по ограничению продажи алкоголя в праздники

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Ограничение продажи спиртного в новогодние праздники четырьмя часами в день может привести к увеличению смертности из-за суррогатов и контрафактов. Об этом РБК заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Найдутся те, кто будет продавать из-под полы в любой подворотне, и неизвестно вообще что, я так думаю. Человек все равно найдет то, что он ищет, в том или ином случае. Считаю, что не так нужно бороться с алкоголизмом, а может быть, больше объяснять людям, больше досуга. Те, кто захотят выпить, они найдут именно там, где не должны этого покупать», — заявила она.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, бороться со смертностью от употребления алкоголя необходимо комплексом мер.

«Это законодательное регулирование, контроль и оборот алкогольной продукции, жесткая борьба с контрафактом, очень хорошо, что будет маркировка алкогольной продукции, в том числе пива, это очень правильная мера, потому что это все-таки борьба за качество, с другой стороны — это меры, направленные на ограничение времени продаж и точек продаж. Сегодня нет социальной рекламы, продолжается реклама пива, хотя и безалкогольного, но мало кто разбирается, что это безалкогольное пиво — вот это недопустимо. Мы должны стремиться к тому чтобы это потребление было ниже, чем сегодня», — сказал он.