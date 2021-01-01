Главный архитектор Москвы назвал критику программы реновации эгоистичной

Сергей Кузнецов (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Критика в связи с повышением этажности в районах, которые подпадают под программу реновации в Москве, как правило, упирается в «очень большое беспокойство» насчет бесплатных парковок во дворе и «вещей очень меркантильных и где-то эгоистичных». Такое мнение выразил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью телеканалу РБК.

Кузнецов отметил, что программа продолжает активно обсуждаться на разных площадках — как в Мосгордуме и Госдуме, так и в соцсетях. «Однозначно, никакой альтернативы конструктивной не предлагается, что делать с этим пятиэтажным фондом, с этими территориями, которые неэффективно устроены и неэффективно работают», — отметил он, напомнив, что сам более 20 лет прожил в пятиэтажке и проголосовал за включение своего дома в программу реновации.

По словам Кузнецова, несмотря на «комментарии про тихие зеленые дворы», районы пятиэтажек отличаются не лучшей экологией, а также высоким уровнем криминогенности и низким качеством недвижимости. Главный архитектор Москвы напомнил, что в ближайшие месяцы планируется провести архитектурный конкурс, чтобы найти свой стиль для каждого квартала реновации.

Ранее Кузнецов рассказывал, что 98% новых домов, которые построят по программе реновации, будут не выше 24 этажей, а оставшиеся 2% отдадут под высотные доминанты. Программа реновации пятиэтажек стартовала в Москве в 2017 году. В нее вошли более 5 тыс. домов, где живут свыше 1 млн москвичей. Переселять жителей начали в феврале 2018-го, а первую пятиэтажку в Москве снесли в августе того же года.

В сентябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает распространить московский опыт реновации на всю Россию. Он предусматривает возможность принудительного выселения собственников квартир в домах, включенных по решению большинства владельцев в программу сноса.