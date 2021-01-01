Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Главный архитектор Москвы назвал критику программы реновации эгоистичной Бизнес, 10:24 Байден указал на «еще больше смертей» из-за отказа Трампа передать власть Политика, 10:20 Московский цирк сообщил причину госпитализации Аскольда Запашного Общество, 10:08 В Москве от коронавируса вылечились еще более 5,2 тыс. человек Общество, 10:03 Купить проблемный актив и заработать на нем: пошаговая инструкция Pro, 10:01 Владелец «Билайна» подал в суд на ретейлера одежды befree Технологии и медиа, 10:01 Бизнес, спорт и досуг: премиум-класс рядом с работой вне стен мегаполиса РБК и Сколково Парк, 09:56 В ВШЭ предупредили правительство об ошибках в схеме обращения с мусором Экономика, 09:55 Мишустин выделил еще почти 62 млрд руб. на выплаты на детей от 3 до 7 лет Общество, 09:54 Медики из Москвы отправились на Урал для помощи в лечении COVID-19 Общество, 09:38 Мазепин отправил в отставку гендиректоров «Уралкалия» и «Уралхима» Бизнес, 09:36 Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени Общество, 09:32 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 09:27 Акции Tesla войдут в индекс S&P 500 до конца года Инвестиции, 09:24
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,24 +0,11% EUR/RUB ₽90,37 +0,17% EUR/USD $1,19 +0,09%
Бизнес ,  
0 

Главный архитектор Москвы назвал критику программы реновации эгоистичной

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Критика в связи с повышением этажности в районах, которые подпадают под программу реновации в Москве, как правило, упирается в «очень большое беспокойство» насчет бесплатных парковок во дворе и «вещей очень меркантильных и где-то эгоистичных». Такое мнение выразил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью телеканалу РБК.

Кузнецов отметил, что программа продолжает активно обсуждаться на разных площадках — как в Мосгордуме и Госдуме, так и в соцсетях. «Однозначно, никакой альтернативы конструктивной не предлагается, что делать с этим пятиэтажным фондом, с этими территориями, которые неэффективно устроены и неэффективно работают», — отметил он, напомнив, что сам более 20 лет прожил в пятиэтажке и проголосовал за включение своего дома в программу реновации.

По словам Кузнецова, несмотря на «комментарии про тихие зеленые дворы», районы пятиэтажек отличаются не лучшей экологией, а также высоким уровнем криминогенности и низким качеством недвижимости. Главный архитектор Москвы напомнил, что в ближайшие месяцы планируется провести архитектурный конкурс, чтобы найти свой стиль для каждого квартала реновации.

Мишустин заявил о концептуальной поддержке всероссийской реновации
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Ранее Кузнецов рассказывал, что 98% новых домов, которые построят по программе реновации, будут не выше 24 этажей, а оставшиеся 2% отдадут под высотные доминанты. Программа реновации пятиэтажек стартовала в Москве в 2017 году. В нее вошли более 5 тыс. домов, где живут свыше 1 млн москвичей. Переселять жителей начали в феврале 2018-го, а первую пятиэтажку в Москве снесли в августе того же года.

В сентябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает распространить московский опыт реновации на всю Россию. Он предусматривает возможность принудительного выселения собственников квартир в домах, включенных по решению большинства владельцев в программу сноса.

реновация Сергей Кузнецов Москва
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,24 +0,11% EUR/RUB ₽90,37 +0,17% EUR/USD $1,19 +0,09%
Материалы по теме
Сенаторы предложили свой вариант всероссийской реновации жилья и промзон
Бизнес
Власти Москвы назвали сроки уведомления жителей столицы о реновации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter