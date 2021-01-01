Армянские оппозиционеры заявили о вызове к силовикам перед митингом
«Царукяна, Ванецяна и остальных вызвали в СНБ, чтобы они не смогли участвовать в митинге. Пашинян, ты должен уйти», — перевел ТАСС слова оппозиционера.
Кроме того, о приглашении Гагика Царукяна в СНБ также написала в Facebook депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян. Она опубликовала извещение, отправленное Царукяну Службой национальной безопасности.
Митинг в Ереване проходит на площади Свободы в центре города. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. По мнению протестующих, подписанное им соглашении о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха было капитуляцией.