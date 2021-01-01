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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армянские оппозиционеры заявили о вызове к силовикам перед митингом

Обстановка&nbsp;на Площади Свободы в Ереване
Обстановка на Площади Свободы в Ереване (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)
До начала митинга в центре Еревана лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и главу партии «Родина» Артура Ванецяна вызвали в Службу национальной безопасности (СНБ). Об этом во время митинга заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. Трансляция акции опубликована на странице «Дашнакцутюн» в Facebook.

«Царукяна, Ванецяна и остальных вызвали в СНБ, чтобы они не смогли участвовать в митинге. Пашинян, ты должен уйти», — перевел ТАСС слова оппозиционера.

Кроме того, о приглашении Гагика Царукяна в СНБ также написала в Facebook депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян. Она опубликовала извещение, отправленное Царукяну Службой национальной безопасности.

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Фото:Alex McBride / Getty Images

Митинг в Ереване проходит на площади Свободы в центре города. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. По мнению протестующих, подписанное им соглашении о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха было капитуляцией.

Договор о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном был подписан в ходе трехсторонних переговоров Еревана, Баку и Москвы. Согласно документу, обе стороны остаются на занятых ими позициях, а также часть территорий Армения уступает в пользу Азербайджана. Сейчас ситуацию в зоне конфликта контролируют российские миротворцы.

Армения Нагорный Карабах
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