Армянские оппозиционеры заявили о вызове к силовикам перед митингом

Обстановка на Площади Свободы в Ереване (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

До начала митинга в центре Еревана лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и главу партии «Родина» Артура Ванецяна вызвали в Службу национальной безопасности (СНБ). Об этом во время митинга заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. Трансляция акции опубликована на странице «Дашнакцутюн» в Facebook.

«Царукяна, Ванецяна и остальных вызвали в СНБ, чтобы они не смогли участвовать в митинге. Пашинян, ты должен уйти», — перевел ТАСС слова оппозиционера.

Кроме того, о приглашении Гагика Царукяна в СНБ также написала в Facebook депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян. Она опубликовала извещение, отправленное Царукяну Службой национальной безопасности.

Митинг в Ереване проходит на площади Свободы в центре города. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. По мнению протестующих, подписанное им соглашении о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха было капитуляцией.