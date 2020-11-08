Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Канделаки поддержала Дзюбу после публикации интимного видео Спорт, 15:35 Как покупать одежду и обувь онлайн быстро, просто и по размеру РБК и ЦУМ, 15:19 Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибе Общество, 15:06 СМИ сообщили о звонке Черчесова Дзюбе после появления интимного видео Спорт, 15:03 Власти Турции вместо поздравления пообещали Байдену надавить на США Политика, 14:52 Убитой в Подмосковье оказалась преподаватель РЭУ им. Плеханова Общество, 14:50 Загитова рассказала о первом за несколько месяцев выступлении на льду Спорт, 14:34 «Трампизм не побежден»: западные СМИ — о победе Байдена Политика, 14:33 Предприниматели и изобретатели — о цифровых китах будущего РБК и Intel NUC, 14:26 МАК создал комиссию по крушению самолета с ведущим НТВ Общество, 14:17 Дзюбу исключили из состава сборной России после интимного видео Спорт, 14:05 В Минобороны Армении заявили о продолжении боев за Шуши Общество, 13:49 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 13:34 Тренер назвал причины блокировки аккаунта команды Тутберидзе в Instagram Спорт, 13:30
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибе

Фото:Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Грузовой поезд сошел с рельсов в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Это произошло 8 ноября в 11:58 мск на станции Татарская — одной из станций Транссибирской магистрали. С рельсов сошел 31 вагон состава.

В результате происшествия никто не пострадал. «Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении. К месту аварии направлены восстановительные поезда.

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
Общество
Фото:МЧС России

На сайте Главного управления МЧС по региону сообщается, что сход с рельсов произошел при маневровых работах. К ликвидации последствий происшествия привлечены 65 человек и 16 единиц техники.

В августе в Коми сошли с рельсов более десятка вагонов, груженных углем. Из-за аварии было задержано несколько пассажирских поездов.

Новосибирская область сход с рельсов грузовой поезд
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека
Общество
В Уфе с рельсов сошли два пассажирских вагона и тепловоз
Общество
Два человека обратились к врачам после столкновения поездов в Купчино
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter