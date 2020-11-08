Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибе

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Грузовой поезд сошел с рельсов в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Это произошло 8 ноября в 11:58 мск на станции Татарская — одной из станций Транссибирской магистрали. С рельсов сошел 31 вагон состава.

В результате происшествия никто не пострадал. «Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении. К месту аварии направлены восстановительные поезда.

На сайте Главного управления МЧС по региону сообщается, что сход с рельсов произошел при маневровых работах. К ликвидации последствий происшествия привлечены 65 человек и 16 единиц техники.