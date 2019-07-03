Общество , 03 июл, 23:40
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В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает RaiNews.
По данным телеканала, погибшим оказался 35-летний турист из сицилийского города Милаццо. О серьезности травм пострадавшего не сообщается.
В настоящее время поисково-спасательные бригады пытаются спасти еще двух туристов, которые оказались в ловушке из-за стекающей с вулкана лавы.
Как отмечает RaiNews, два взрыва, произошедшие днем в кратере вулкана, стали самыми сильными за всю историю наблюдений (система мониторинга вулканов заработала в Италии в 1985 году). Также сообщается, что пожарные пытаются потушить загоревшийся лес, расположенный у подножья вулкана.