В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает RaiNews.

По данным телеканала, погибшим оказался 35-летний турист из сицилийского города Милаццо. О серьезности травм пострадавшего не сообщается.

В настоящее время поисково-спасательные бригады пытаются спасти еще двух туристов, которые оказались в ловушке из-за стекающей с вулкана лавы.

Как отмечает RaiNews, два взрыва, произошедшие днем в кратере вулкана, стали самыми сильными за всю историю наблюдений (система мониторинга вулканов заработала в Италии в 1985 году). Также сообщается, что пожарные пытаются потушить загоревшийся лес, расположенный у подножья вулкана.