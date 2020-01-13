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Курс доллара на 14 января USD ЦБ: 60,95 (-0,32)

Курс евро на 14 января EUR ЦБ: 67,82 (-0,23)

Японский миллиардер начал поиски спутницы для полета на Луну

Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Фоторепортаж

Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей

Что обсудят на Гайдаровском форуме

Против действовавшего из колонии под Иркутском вора в законе завели дело

Рост Bitcoin SV и хардфорк Ethereum Classic: главное из мира криптовалют

Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»

В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду

Кокорин впервые после выхода из колонии отправился на сборы с «Зенитом»

МИД сообщил о прибытии в Москву ливийцев для мирных переговоров

Аналитики увидели отставание США от России в модернизации ядерных сил

В МИД рекомендовали россиянам на Филиппинах связаться с авиакомпаниями

Макрон заявил о поддержке Францией и Россией сохранения ядерной сделки