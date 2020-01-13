На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Фоторепортаж
В выходные вулкан Тааль на Филиппинах выбросил высокий столб пепла. Жители столицы страны Манилы, которая расположена в 100 км от вулкана, ощутили подземные толчки. Аэропорт закрыт, из близлежащих населенных пунктов решили эвакуировать людей
Активность вулкана началась еще весной 2019 года
В минувшее воскресенье, 12 января, сейсмологи зарегистрировали новое усиление активности. Около 14:00 по местному времени (07:00 мск) они зафиксировали сильный взрыв
Высота образовавшегося столба пепла достигала 1 км
Из-за активности вулкана и задымления в столице закрыт международный аэропорт, а также многие школы и офисы
В понедельник из вулкана начала течь лава
В МИД России рекомендовали пассажирам в связи с происходящим обратиться в свои авиакомпании
По данным местной полиции, в пункты эвакуации переместились уже более 13 тыс. человек
Эвакуация из некоторых населенных пунктов задерживается из-за плохой видимости и нехватки транспорта