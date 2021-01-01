Совбез одобрил проект стратегии антинаркотической политики до 2030 года

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Совет безопасности России одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики страны до 2030 года. Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Проект новой стратегии рассмотрен и одобрен сегодня на заседании Совета безопасности», — заявил Патрушев.

По его словам, проект нацелен на повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, а также территориальных антинаркотических комиссий и специальных медицинских учреждений. Их усилия будут направлены на сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений, а также на совершенствование международного сотрудничества в антинаркотической деятельности, добавил Патрушев. Далее проект будет направлен на утверждение президенту Владимиру Путину.

В феврале в проект стратегии государственной антинаркотической политики МВД предложило ввести механизм внесудебной блокировки банковских счетов и электронных средств платежа в рамках уголовных дел о наркотиках. Также в министерстве заявляли о необходимости усилить контроль над финансовыми операциями по внесению денежных средств на банковские счета и электронные средства платежей.