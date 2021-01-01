Совбез одобрил проект стратегии антинаркотической политики до 2030 года
Совет безопасности России одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики страны до 2030 года. Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает ТАСС.
«Проект новой стратегии рассмотрен и одобрен сегодня на заседании Совета безопасности», — заявил Патрушев.
По его словам, проект нацелен на повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, а также территориальных антинаркотических комиссий и специальных медицинских учреждений. Их усилия будут направлены на сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений, а также на совершенствование международного сотрудничества в антинаркотической деятельности, добавил Патрушев. Далее проект будет направлен на утверждение президенту Владимиру Путину.
В феврале в проект стратегии государственной антинаркотической политики МВД предложило ввести механизм внесудебной блокировки банковских счетов и электронных средств платежа в рамках уголовных дел о наркотиках. Также в министерстве заявляли о необходимости усилить контроль над финансовыми операциями по внесению денежных средств на банковские счета и электронные средства платежей.