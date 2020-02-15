МВД предложило блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без суда

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) предложило ввести в России механизм внесудебной блокировки банковских счетов и электронных средств платежа в рамках уголовных дел о наркотиках. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Стратегия предусматривает принятие нормативной базы «по введению внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности».

Также МВД считает необходимым усилить контроль над финансовыми операциями по внесению денежных средств на банковские счета и электронные средства платежей.

В конце декабря прошлого года МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете. Если он будет принят в текущем виде, нарушителей будут штрафовать (до 50 тыс. руб.), отправлять на исправительные работы либо лишать свободы на срок до двух лет.