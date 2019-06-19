Володин поручил проанализировать применение «антинаркотической статьи» УК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение провести анализ применения ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) УК РФ.

Соответствующие поручения даны руководителям думских комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», — прокомментировал поручение Пискарев, заявив что в ближайшее время планирует провести встречи с представителями МВД, Следственного комитета, Национального антинаркотического комитета и Генпрокуратуры.

О необходимости пересмотра ст. 228 УК РФ заговорили после задержания по подозрению в покушении на сбыт наркотиков спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Сам журналист утверждал, что обнаруженные у него наркотики были ему подкинуты. Через несколько дней выдвинутые против Голунова обвинения были сняты, а глава МВД Владимир Колокольцев заявил об отстранении задержавших журналиста сотрудников полиции от работы и передаче материалов расследования в СК.