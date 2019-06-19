Володин поручил проанализировать применение «антинаркотической статьи» УК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,85 -0,17 EUR Бирж. 71,57 -0,13 Brent 62,15 -0,48% USD Нал. 64,44 63,43 EUR Нал. 72,42 71,16 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1208 +0,0011 BTC/USD Бирж. 9 137,20 +42,69 IMOEX 2 752,98 -0,32% RTSI 1 358,34 -0,07% DJIA 26 496,99 +0,12% Nasdaq 7 954,18 +0%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,47%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,47%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
Контактная группа не смогла договориться о «хлебном» перемирии в Донбассе Политика, 19:33 В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку Общество, 19:33 В Рыбинске спустили на воду катер «Грачонок» для защиты Крымского моста Политика, 19:24 Меркель сообщила о своем состоянии после инцидента на встрече с Зеленским Политика, 19:19 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:17 Федун объявил об уходе третьего за день игрока «Спартака» Спорт, 19:17 Володин поручил проанализировать применение «антинаркотической статьи» УК Общество, 19:15 Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам» Общество, 19:11 Зеленский оценил выводы из доклада о крушении Boeing в Донбассе Политика, 19:11 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест РБК PINK и Лиотон, 19:08 Власти Пензенской области взяли под охрану дома уехавших цыган Общество, 19:04 Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи Политика, 18:58 Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Политика, 18:56 В Хабаровском крае предложили отправить заключенных перерабатывать мусор Общество, 18:54
Общество ,  
0 
Володин поручил проанализировать применение «антинаркотической статьи» УК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение провести анализ применения ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) УК РФ.

Соответствующие поручения даны руководителям думских комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», — прокомментировал поручение Пискарев, заявив что в ближайшее время планирует провести встречи с представителями МВД, Следственного комитета, Национального антинаркотического комитета и Генпрокуратуры.

Общество
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

О необходимости пересмотра ст. 228 УК РФ заговорили после задержания по подозрению в покушении на сбыт наркотиков спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Сам журналист утверждал, что обнаруженные у него наркотики были ему подкинуты. Через несколько дней выдвинутые против Голунова обвинения были сняты, а глава МВД Владимир Колокольцев заявил об отстранении задержавших журналиста сотрудников полиции от работы и передаче материалов расследования в СК.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума
Материалы по теме
Совфед изучит изменение статей УК о наркотиках и фальсификации улик
Общество
МВД пообещало «жесткие меры» к сотрудникам за провокации с наркотиками
Общество
Письмо Путину о пересмотре «наркотических дел» поддержали академики РАН
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter