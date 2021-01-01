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Суд отменил заочный арест Януковича по делу о событиях на Майдане

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о событиях на Майдане. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

«Постановление следственного судьи Печерского районного суда, <…> которым применили к Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей <…> до 10 июля 2020 года без права внесения залога отменить», — объявила судья.

Также суд назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.

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Виктор Янукович

В мае Печерский районный суд в Киеве заочно арестовал бывшего главу Украины до 10 июля по подозрению в организации насильственных преступлений, в том числе убийств, против протестующих в 2014 году. После этого защита Януковича обжаловала решение.

В том же месяце Печерский суд вынес еще одно решение об аресте Януковича по делу об узурпации власти.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После «Евромайдана» он сбежал в Россию. На Украине против него возбуждены несколько уголовных дел. По одному из них в 2019 году экс-президента приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны». В начале октября 2020 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

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