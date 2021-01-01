Суд отменил заочный арест Януковича по делу о событиях на Майдане
«Постановление следственного судьи Печерского районного суда, <…> которым применили к Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей <…> до 10 июля 2020 года без права внесения залога отменить», — объявила судья.
Также суд назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.
В мае Печерский районный суд в Киеве заочно арестовал бывшего главу Украины до 10 июля по подозрению в организации насильственных преступлений, в том числе убийств, против протестующих в 2014 году. После этого защита Януковича обжаловала решение.