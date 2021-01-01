Суд отменил заочный арест Януковича по делу о событиях на Майдане

В том же месяце Печерский суд вынес еще одно решение об аресте Януковича по делу об узурпации власти.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После «Евромайдана» он сбежал в Россию. На Украине против него возбуждены несколько уголовных дел. По одному из них в 2019 году экс-президента приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны». В начале октября 2020 года апелляционный суд оставил приговор в силе.