Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
В Минобороны раскрыли детали воздушного парада в День Победы Общество, 19:34 В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем Общество, 19:27 В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Общество, 19:21 Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об «узурпации власти» Общество, 19:13 Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой» Спорт, 19:11 Полиция завела уголовное дело после нападения на таксиста в Москве Общество, 19:09 «Трактор» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 18:41 На Урале при пожаре погиб трехлетний мальчик Общество, 18:25 В Чехии предложили снять запрет на поездки за границу автобусом и поездом Общество, 18:23 Дворкович спрогнозировал цену на нефть $35 за баррель к концу года Экономика, 18:12 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 18:12 «Атлетик» и «Сосьедад» намерены сыграть финал Кубка Испании при зрителях Спорт, 18:09 Евросоюз выделил €1 млрд на создание вакцины от коронавируса Общество, 18:08 Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии. Эксперты подводят итог скандалу Стиль, 18:07
Общество ,  
0 

Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об «узурпации власти»

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Суд в Киеве заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об «узурпации власти», сообщает 112.ua.

Защита намерена подать апелляцию. «Как неоднократно заявляла защита, цель вышеописанных и других действий по фальсификации и переписыванию истории Украины — фиксация ложной версии событий на Майдане в 2014 году и освобождение от ответственности как исполнителей, так и причастных к событиям иностранных политиков», — сообщил адвокат Виталий Сердюк. Соответствующее заявление есть в распоряжении РБК.

В 2004 году на Украине установилась парламентско-президентская форма правления. В 2010 году эту поправку в Конституцию отменили, и страна вернулась к президентской республике. В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против Януковича, обвинив его в узурпации власти.

По словам Сердюка, изменения в Конституцию Украины в 2010 году вносил Конституционный суд согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Януковича. Адвокат заявил, что в суде сейчас в качестве доказательств вины экс-президента используются сфальсифицированные материалы.

Сердюк отметил, что в 2010 году люди, ставшие впоследствии представителями оппозиции в период событий на Майдане, в том числе Петр Порошенко и Арсений Яценюк, поддерживали отмену правок в Конституции 2004 года. «К слову, к самим судьям Конституционного суда, принимавшим в 2010 году решение, у прокуратуры претензий нет никаких», — добавил юрист.

Янукович оценил действия Зеленского на посту президента
Политика
Виктор Янукович

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. На Украине в отношении бывшего президента возбуждены уголовные дела. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

Теги: Виктор Янукович, Украина, арест
Материалы по теме
Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины
Политика
Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter