Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об «узурпации власти»

Виктор Янукович (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Суд в Киеве заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об «узурпации власти», сообщает 112.ua.

Защита намерена подать апелляцию. «Как неоднократно заявляла защита, цель вышеописанных и других действий по фальсификации и переписыванию истории Украины — фиксация ложной версии событий на Майдане в 2014 году и освобождение от ответственности как исполнителей, так и причастных к событиям иностранных политиков», — сообщил адвокат Виталий Сердюк. Соответствующее заявление есть в распоряжении РБК.

В 2004 году на Украине установилась парламентско-президентская форма правления. В 2010 году эту поправку в Конституцию отменили, и страна вернулась к президентской республике. В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против Януковича, обвинив его в узурпации власти.

По словам Сердюка, изменения в Конституцию Украины в 2010 году вносил Конституционный суд согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Януковича. Адвокат заявил, что в суде сейчас в качестве доказательств вины экс-президента используются сфальсифицированные материалы.

Сердюк отметил, что в 2010 году люди, ставшие впоследствии представителями оппозиции в период событий на Майдане, в том числе Петр Порошенко и Арсений Яценюк, поддерживали отмену правок в Конституции 2004 года. «К слову, к самим судьям Конституционного суда, принимавшим в 2010 году решение, у прокуратуры претензий нет никаких», — добавил юрист.