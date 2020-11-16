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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению

Фото:Минобороны России
Фото: Минобороны России

Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» с миротворцами и техникой прибыли из России в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным Минобороны, в течение суток самолеты военно-космических сил доставили в Армению 58 единиц техники, в том числе бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и экскаваторы.

Миротворцев и технику направят в зону нагорнокарабахского конфликта.

Лавров обсудил с главой МИД Армении размещение миротворцев в Карабахе
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Фото:Reuters

В соответствии с соглашением, заключенным лидерами России, Армении и Азербайджана, российская сторона обязалась направить в Нагорный Карабах 1960 миротворцев вместе с военной техникой. Они будут находиться в регионе пять лет с автоматическим продлением, если какая-либо из сторон не заявит о намерении прекратить эти договоренности. Первые самолеты с миротворцами направились в регион 10 ноября.

Ранее Минобороны сообщало, что в Нагорном Карабахе будут размещены 16 наблюдательных пунктов миротворцев. Также в двух районах, Агдамском и к северу от Мартуни, организованы регулярные патрули военной полиции. Два мотострелковых батальона будут размещены в Степанакерте и Мардакерте.

самолеты Минобороны миротворцы Армения
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