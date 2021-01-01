Лукашенко допустил передачу до 80% полномочий парламенту и кабмину

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Белоруссии 70–80% полномочий президента могут быть переданы парламенту, правительству и другим структурам, для этого Конституцию «ломать» не надо. Об этом на совещании заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, белорусский народ хочет перемен, и одним из выходов в этой ситуации может стать изменение Конституции.

«Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы на 70–80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что все вопросы нужно решать «как в цивилизованном обществе». «Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, <...> с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту», — объяснил он.