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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко допустил передачу до 80% полномочий парламенту и кабмину

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Белоруссии 70–80% полномочий президента могут быть переданы парламенту, правительству и другим структурам, для этого Конституцию «ломать» не надо. Об этом на совещании заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, белорусский народ хочет перемен, и одним из выходов в этой ситуации может стать изменение Конституции.

«Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы на 70–80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», — сказал глава государства.

Лукашенко пообещал вынести новую Конституцию на общественное обсуждение
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Лукашенко добавил, что все вопросы нужно решать «как в цивилизованном обществе». «Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, <...> с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту», — объяснил он.

В Белоруссии на протяжении более трех месяцев продолжаются протесты против результатов президентских выборов. По данным ЦИК страны, на них победил Лукашенко, а его соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов.

О возможности внесения поправок в действующую Конституцию Белоруссии Лукашенко заявил в конце июня. Позже он говорил, что разрабатываемый проект нового Основного закона вынесут на общественное обсуждение.

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