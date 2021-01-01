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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил о значительном росте числа пациентов с COVID в реанимациях

В России увеличилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Значительно возросло количество пациентов, находящихся, в том числе, в реанимациях. Их занятость на сегодняшний день — 5,3 тыс. коек», — сказал Мурашко.

По данным министра, число госпитализаций продолжает увеличиваться. В среднем по стране заняты 84% коек.

Ранее, 9 ноября, Мурашко сообщал, что занятость коек для больных COVID-19 составляет 82%. Глава Минздрава отмечал, что в ряде регионов образовался дефицит коечного фонда. По данным ведомства, в 53 субъектах занятость коек превышала 80%.

Позднее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что в 17 регионах наблюдается критическая ситуация с коечным фондом. В четырех субъектах занятость коечного фонда превысила 95% (Хакасия, Чувашия. Ивановская область, ЕАО).

Михаил Мурашко коронавирус реанимация
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