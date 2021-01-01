Контактировавшим с больными COVID разрешили покидать изоляцию без теста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 14:13
Третий участник драки с Яндиевым и Харитоновым получил сотрясение мозга Спорт, 14:38 ФСИН проверит видео конфликта с участием сотрудников колонии в Кузбассе Общество, 14:37 Мурашко заявил о значительном росте числа пациентов с COVID в реанимациях Общество, 14:24 Как устроен хай-тек в мире финансов и трейдинга РБК и Refinitiv, 14:18 Додон заявил о планах опротестовать в суде результаты выборов в Молдавии Политика, 14:16 Merlion Digital Day 2020: технотренды и IT-решения лидеров рынка Партнерский материал, 14:04 Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил топовую версию в России Авто, 14:01 Курс РБК и «Осоки Высокой». Урок 5: бережем продукты Зеленая экономика, 14:00  Контактировавшим с больными COVID разрешили покидать изоляцию без теста Общество, 13:58 Создатель вакцины от COVID предсказал тяжелую зиму и возврат к норме Общество, 13:56 Как лучшие эксперты решают, казалось бы, непостижимые проблемы — McKinsey Pro, 13:55 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 13:49 В Москве из-за коронавируса закроют мавзолей и некрополь Общество, 13:45 Законопроекты о порядке изъятия детей из семей отозвали на доработку Общество, 13:42
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,67 -0,93% EUR/RUB ₽90,77 -0,88% EUR/USD $1,18 +0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Контактировавшим с больными COVID разрешили покидать изоляцию без теста

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Люди, контактировавшие с больным коронавирусом, могут выйти с карантина по истечении двух недель без тестирования на коронавирус, если у них не проявились симптомы. Это следует из постановления Роспотребнадзора о методике тестирования населения на коронавирус, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, <...> осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — сказано в документе.

Тест на коронавирус будут проходить только те лица, у которых выявлены схожие с COVID-19 симптомы.

Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В постановлении также сказано, что срок получения результатов лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Согласно ранее размещенной на сайте Минздрава информации, при тестировании на коронавирус необходимо соблюдать домашний карантин в течение 14 дней. Всем находящимся на карантине открывают больничный, за ними ведут медицинское наблюдение, а на десятые сутки берут мазок из носа или горла.

За минувшие сутки в России был поставлен новый рекорд по количеству инфицированных — 22 778 человек. В Санкт-Петербурге количество заболевших превысило 2 тыс. человек, что также стало рекордом.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в трех регионах наблюдается спад заболеваемости, 55 субъектов находятся на стадии стабилизации эпидемиологической обстановки.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

коронавирус Роспотребнадзор
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,67 -0,93% EUR/RUB ₽90,78 -0,88% EUR/USD $1,18 +0,11%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 ноября
Общество
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в трех регионах России
Общество
Мишустин раскритиковал регионы за несвоевременные действия по COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter