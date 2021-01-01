Контактировавшим с больными COVID разрешили покидать изоляцию без теста

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Люди, контактировавшие с больным коронавирусом, могут выйти с карантина по истечении двух недель без тестирования на коронавирус, если у них не проявились симптомы. Это следует из постановления Роспотребнадзора о методике тестирования населения на коронавирус, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, <...> осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — сказано в документе.

Тест на коронавирус будут проходить только те лица, у которых выявлены схожие с COVID-19 симптомы.

В постановлении также сказано, что срок получения результатов лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию.