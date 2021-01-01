Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в трех регионах России

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Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией снижается в трех российских регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию ведет «Россия 24».

«В стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации — 55 субъектов. В стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов, замедление роста регистрируется в двух субъектах», — сказала Попова.

По данным главы Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели суточной заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения фиксируются в Карелии, Республике Алтай, Мурманской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах.

Ранее, 11 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 17 регионах замечена критичная ситуация с коечным фондом для больных COVID-19. По ее словам, в Хакасии, Чувашии, Ивановской области, Еврейской автономной области заняты свыше 95% коек. В остальных 13 регионах занятость коечного фонда — 90%. Средняя по России загруженность коечного фонда составляет 83,4%.

В России за последние сутки коронавирусом заболели 22 778 человек. Это рекордное число заболевших в сутки за все время пандемии. Всего COVID-19 в стране выявили у 1 948 603 человек.